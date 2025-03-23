Ограничения на полеты самолетов ввели в двух российских городах

Росавиация: Ограничения на полеты введены в Саратове и Волгограде

Ограничения на полеты самолетов введены в аэропортах Саратова и Волгограда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

От отметил, что в целях обеспечения безопасности гражданских полетов аэропорты в двух российских городах не принимают и не отправляют самолеты.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что как минимум три взрыва прозвучали над Волгоградом, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).