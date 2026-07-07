Назван город России с самым большим разрывом в стоимости аренды жилья

Циан: В Сочи самое дорогое арендное жилье в 5,4 раза выше в цене самого дешевого

Сочи стал городом с наибольшей разницей между дорогим и дешевым жильем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Циан».

В среднем цена разнится в 5,4 раза для однокомнатных и в 4,7 раза для двухкомнатных квартир. Аренда самых доступных однокомнатных квартир составляет в среднем 24,9 тысячи рублей в месяц, самых дорогих — 134 тысячи рублей. Для двухкомнатных квартир стоимость составила 36,6 тысячи и 171,3 тысячи рублей.

В лидерах по разнице стоимости аренды оказалась и Москва (3,6 и 5,3 раза). Стоимость съема однушек в столице составляет 39,5 тысячи и 140,9 тысячи рублей соответственно, двушек — 51,7 тысячи и 274,7 тысячи рублей. В тройку лидеров попал и Санкт-Петербург с разницей в 3,6 раза для однушек (25,5 тысячи и 91,7 тысячи рублей) и 5,6 раза для двушек (31,6 тысячи и 177,2 тысячи).

В целом в крупных российских городах ставки аренды в 10 процентах самых дорогих объявлений в среднем в 2,7 раза выше, чем в 10 процентах самых дешевых для однокомнатных квартир, и в 3,3 раза — для двухкомнатных. В большинстве локаций до сих пор можно найти однокомнатное жилье стоимостью до 20 тысяч рублей в месяц и «двушки» до 30 тысяч рублей месяц.

Заметный разрыв также в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Владивостоке. Минимальная разница, в 2-2,5 раза, отмечена в Оренбурге, Ульяновске, Кемерово, Набережных Челнах, где рынок более однообразный, и в Ставрополе, где много недавних новостроек, расположенных в основном далеко от центра города.

Вместе с этим, согласно данным сервиса, неоднородность на рынке аренды в России снижается. Это связано с ростом цен в более дешевом сегменте, объяснили аналитики компании. Так, за три года средние ставки в 10 процентах самых дорогих объявлений стали выше на 35 процентов, а в 10 процентах самых дешевых — сразу на 50 процентов. Увеличивать расценки в наиболее дорогом сегменте сложнее, поскольку за последние два года ставки на рынке долгосрочной аренды уже достигли рекордных отметок.

Ранее Сочи вошел в тройку самых привлекательных для жизни городов России. Также россияне отдают предпочтение Калининграду и Ярославлю.