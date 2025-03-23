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18:05, 23 марта 2025Экономика

В Гидрометцентре порассуждали о возможности повторения катастрофы с крушением «Титаника»

Вильфанд: Сейчас метеорологи могут предотвратить катастрофы, подобные «Титанику»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: IMAGO / United Archives / WHA / Globallookpress.com

Современные метеорологи могут предотвратить катастрофу, подобную крушению лайнера «Титаник» после столкновения с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года в Атлантическом океане. Об этом
РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с учетом использования нынешних технологий ничего подобного бы сейчас не произошло. Метеорологические и океанологические прогнозы позволяют отслеживать айсберги при помощи спутников и без них. На орбите работает российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М», не имеющий аналогов в мире. Также моряки во время перехода через Атлантический океан следуют рекомендованным курсам, сформированным на основе прогнозов погоды. В них четко указано местоположение и движение циклона, усиление ветра или дрейфующие льдины.

Пользователь Reddit под ником Desert-AZ-finds показал газету, вышедшую в 1912 году сразу после крушения британского лайнера «Титаник» в водах Северной Атлантики. Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: комментаторов впечатлило содержание выпуска.

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