В Гидрометцентре порассуждали о возможности повторения катастрофы с крушением «Титаника»

Вильфанд: Сейчас метеорологи могут предотвратить катастрофы, подобные «Титанику»

Современные метеорологи могут предотвратить катастрофу, подобную крушению лайнера «Титаник» после столкновения с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года в Атлантическом океане. Об этом

РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с учетом использования нынешних технологий ничего подобного бы сейчас не произошло. Метеорологические и океанологические прогнозы позволяют отслеживать айсберги при помощи спутников и без них. На орбите работает российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М», не имеющий аналогов в мире. Также моряки во время перехода через Атлантический океан следуют рекомендованным курсам, сформированным на основе прогнозов погоды. В них четко указано местоположение и движение циклона, усиление ветра или дрейфующие льдины.

Пользователь Reddit под ником Desert-AZ-finds показал газету, вышедшую в 1912 году сразу после крушения британского лайнера «Титаник» в водах Северной Атлантики. Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: комментаторов впечатлило содержание выпуска.