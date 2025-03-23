В Израиле создадут Управление по добровольной эмиграции из Газы

Кабмин Израиля одобрил создание Управления по добровольной эмиграции палестинцев из сектора Газа. Об этом пишет местное издание Ynet.
Уточняется, что предложение министра обороны Исраэля Каца о создании в ведомстве структуры, которая будет координировать «добровольное перемещение» жителей Газы в третьи страны, было одобрено в ночь на 23 марта. Управление будет подчиняться министру обороны и действовать в координации с международными организациями.
Ранее Израиль с помощью египетских посредников представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. Предполагается, что на первом этапе палестинское движение освободит 11 заложников и передаст тела 16 человек, далее последует перемирие сроком в 40 дней.