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10:45, 23 марта 2025Мир

В Израиле создадут Управление по добровольной эмиграции из Газы

Ynet: В Израиле одобрили создание Управления по добровольной эмиграции из Газы
Алина Черненко

Фото: Omar Ashtawy / Globallookpress.com

Кабмин Израиля одобрил создание Управления по добровольной эмиграции палестинцев из сектора Газа. Об этом пишет местное издание Ynet.

Уточняется, что предложение министра обороны Исраэля Каца о создании в ведомстве структуры, которая будет координировать «добровольное перемещение» жителей Газы в третьи страны, было одобрено в ночь на 23 марта. Управление будет подчиняться министру обороны и действовать в координации с международными организациями.

Ранее Израиль с помощью египетских посредников представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. Предполагается, что на первом этапе палестинское движение освободит 11 заложников и передаст тела 16 человек, далее последует перемирие сроком в 40 дней.

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