Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 23 марта 2025Мир

В Кремле не исключили неофициальных контактов Путина и Трампа

Песков не исключил, что между Путиным и Трампом могли быть и другие контакты
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть и другие контакты, помимо тех, о которых было объявлено официально. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Журналист заметил, что телефонных разговоров двух лидеров могло быть больше двух, если послушать заявления главы Белого дома.

«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать», — заметил официальный представитель Кремля.

До этого американский президент рассказал, что он несколько раз неформально общался с российским коллегой. «Знаете, я говорил с Путиным — это не просто звонок, с которого все началось. У нас были и другие звонки. Это не было обнародовано ранее, но это продолжение позитивного диалога», — сообщил он.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф между тем анонсировал, что личная встреча президентов может состояться в ближайшие несколько месяцев. Он отметил, что в ходе его встречи с Путиным в Кремле российский лидер пожаловался на то, что он три с половиной года не говорил с бывшим американским лидером Джо Байденом.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Трампом

    Вице-премьер Сербии обвинил глубинное государство в организации протестов

    В Иране отказались от возобновления ядерной сделки

    Ситуацию с интернетом в ЖК от ПИК описали фразой «тупо не могу попасть домой»

    Раскрыты потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр»

    У 13 жителей Дагестана изъяли больше ста килограммов запрещенных веществ

    В Белгородской области раскрыли масштаб обстрела со стороны ВСУ

    Мэр Анкары раскритиковал судебную систему Турции

    В Госдуме предсказали новый удар по Украине «Орешником»

    Большунов занял пятое место в масс-старте на 50 километров на чемпионате России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше