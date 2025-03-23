В Кремле не исключили неофициальных контактов Путина и Трампа

Песков не исключил, что между Путиным и Трампом могли быть и другие контакты

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть и другие контакты, помимо тех, о которых было объявлено официально. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Журналист заметил, что телефонных разговоров двух лидеров могло быть больше двух, если послушать заявления главы Белого дома.

«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать», — заметил официальный представитель Кремля.

До этого американский президент рассказал, что он несколько раз неформально общался с российским коллегой. «Знаете, я говорил с Путиным — это не просто звонок, с которого все началось. У нас были и другие звонки. Это не было обнародовано ранее, но это продолжение позитивного диалога», — сообщил он.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф между тем анонсировал, что личная встреча президентов может состояться в ближайшие несколько месяцев. Он отметил, что в ходе его встречи с Путиным в Кремле российский лидер пожаловался на то, что он три с половиной года не говорил с бывшим американским лидером Джо Байденом.