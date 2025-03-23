В Кремле прокомментировали срок снятия с России западных санкций

Песков: Санкции — это надолго, России нужно развиваться несмотря ни на что

Мы должны понимать, что наложенные на страну санкции — это надолго, так что России нужно развиваться именно в этих условиях, несмотря ни на что. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Что сказал Путин, выступая на съезде РСПП? Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России», — напомнил пресс-секретарь президента страны.

Он подчеркнул, что Россия привыкла к рестрикциям и научилась противоборствовать им. По его мнению, стране предстоит жить в таком режиме и дальше, развиваясь и процветая, невзирая на препятствия.

Ранее Песков оценил перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Он заметил, что Россия видит большой потенциал в будущем взаимодействии с Соединенными Штатами.