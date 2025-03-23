В российском городе продавщица избила директора магазина в отместку за увольнение

В Петербурге продавщица избила директора магазина после увольнения из-за жалоб

В Петербурге уволенная после жалоб покупателей продавщица избила директора продуктового магазина. Об этом сообщает 78.ru.

Драка произошла в торговой точке на Большом проспекте Васильевского острова. Конфликт между начальницей и подчиненной начался еще когда продавщица работала кассиром. Покупатели постоянно жаловались на нее. Тогда ее перевели на должность товароведа, однако и с этими обязанностями она не справилась.

В итоге директор приняла решение уволить подчиненную, однако той не понравился такой поворот и она напала на бывшую начальницу. Избиение сняли на видео очевидцы.

На кадрах видно, как молодая женщина таскает за волосы директора, валит ее на пол.

Пострадавшая обратилась в Мариинскую больницу за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

22 марта сообщалось, что в Красноярске следователи задержали мужчину, избившего стулом двух пятиклассников за то, что они обижали его сына.