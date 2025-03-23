В российском храме установили копию газовой трубы из Суджи

В Екатеринбурге установили копию трубы, по которой ВС РФ попали в Суджу

На территории екатеринбургского Храма-на-Крови откроют выставку, посвященную операции «Поток», благодаря которой российские войска попали в город Суджу Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал храма.

На площадке перед верхним храмом установили копию части газопровода протяженностью 16 километров. Диаметр установленной трубы — 1420 миллиметров — в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего успех проведенной операции.

«Совершенный подвиг просто не имеет аналогов в мировой истории, является свидетельством высочайшего духа, а также беспримерной воинской доблести наших бойцов», — заявили организаторы выставки.

Полную историю операции Вооруженных сил РФ рассказывает фотовыставка, в которой использованы уникальные фотоматериалы операции «Поток». Торжественное открытие экспозиции пройдет 25 марта.

Ранее военный эксперт заявил о переломе в битве за Курскую область. Это стало возможным благодаря уникальной операции «Поток», которую провела армия России.