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13:56, 23 марта 2025Россия

В российском храме установили копию газовой трубы из Суджи

В Екатеринбурге установили копию трубы, по которой ВС РФ попали в Суджу
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал «Храм на Крови»

На территории екатеринбургского Храма-на-Крови откроют выставку, посвященную операции «Поток», благодаря которой российские войска попали в город Суджу Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал храма.

На площадке перед верхним храмом установили копию части газопровода протяженностью 16 километров. Диаметр установленной трубы — 1420 миллиметров — в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего успех проведенной операции.

«Совершенный подвиг просто не имеет аналогов в мировой истории, является свидетельством высочайшего духа, а также беспримерной воинской доблести наших бойцов», — заявили организаторы выставки.

Полную историю операции Вооруженных сил РФ рассказывает фотовыставка, в которой использованы уникальные фотоматериалы операции «Поток». Торжественное открытие экспозиции пройдет 25 марта.

Ранее военный эксперт заявил о переломе в битве за Курскую область. Это стало возможным благодаря уникальной операции «Поток», которую провела армия России.

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