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06:03, 23 марта 2025Россия

В российском регионе раздались взрывы

Несколько взрывов раздались над Ахтубинском Астраханской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Над Ахтубинском Астраханской области раздались несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны над городом. Местные жители подчеркнули, что около 05:20 по московскому времени раздались минимум четыре взрыва.

Очевидцы отмечают, что видели «красные вспышки в небе». Уточняется, что система ПВО сбивает украинские беспилотники в пригороде Ахтубинска. Кроме того, сообщается о том, что слышны звуки автоматных очередей. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Вечером 22 марта четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два района Белгородской области.

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