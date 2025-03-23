Журналист Боуз обвинил Запад в лицемерии после слов президента Чехии об Украине

Ирландский журналист Чей Боуз указал на лицемерие Запада после признания президента Чехии Петра Павела в том, что Украина не имела шансов на победу в конфликте с Россией еще до начала «контрнаступления» в 2023 году. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

«Они всегда знали, что украинцы не победят. Они знали, что Украина никогда не вступит в НАТО, что это коррумпированная неонацистская диктатура», — заявил Боуз. Журналист добавил, что на Западе больше не пытаются этого скрывать.

Ранее Боуз высмеял появление наследного принца Великобритании Уильяма у российской границы на танке. «Русские объявили о немедленном отступлении всех сил с Украины из-за "решительного послания" от принца Уильяма», — поиронизировал журналист.