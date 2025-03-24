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11:53, 24 марта 2025Силовые структуры

Актер Ефремов отказался от последнего слова перед решением по УДО

Решение по УДО актера Михаила Ефремова будет принято через полтора часа
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП в 2020 году, отказался от последнего слова, решение по УДО будет через полтора часа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в зале суда актер признался, что видел как другие пользуются телефонами и тоже захотел. За это он провел в штрафном изоляторе пять дней.

От последнего слова Ефремов отказался. Решение по условно-досрочному освобождению (УДО) будет около 13 часов по местному времени.

Рассмотрение ходатайства об УДО актера началось в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени в Алексеевском суде Белгородской области. В сети уже появились кадры из зала заседания.

В рамках заседания Михаил Ефремов пообещал бросить пить и больше никогда не садиться за руль.

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