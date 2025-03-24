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14:10, 24 марта 2025Ценности

Алина Загитова показала фото в корсете и кружевных колготках

Российская фигуристка Загитова показала фото в корсете и кружевных колготках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова показала фото в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость предстала в белом корсете с глубоким декольте и кружевных колготках. Звезда позировала на коньках на красном фоне, держа в руках корабль с алыми парусами.

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Стилисты уложили ее волосы в прическу «мальвинку», а визажисты нанесли яркий макияж с графическими стрелками.

В феврале Алина Загитова удалила филлеры из губ. Спортсменка продемонстрировала фото из кабинета косметолога, где сидела на кушетке в белом топе и черных спортивных брюках, прикрыв рот рукой.

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