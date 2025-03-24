Алина Загитова показала фото в корсете и кружевных колготках

Российская фигуристка Загитова показала фото в корсете и кружевных колготках

Российская фигуристка Алина Загитова показала фото в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость предстала в белом корсете с глубоким декольте и кружевных колготках. Звезда позировала на коньках на красном фоне, держа в руках корабль с алыми парусами.

Стилисты уложили ее волосы в прическу «мальвинку», а визажисты нанесли яркий макияж с графическими стрелками.

В феврале Алина Загитова удалила филлеры из губ. Спортсменка продемонстрировала фото из кабинета косметолога, где сидела на кушетке в белом топе и черных спортивных брюках, прикрыв рот рукой.