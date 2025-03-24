Армия России нанесла удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Минобороны: российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Целями ударов стали склады боеприпасов, украинские аэродромы и места хранения и подготовки к запуску беспилотников, уточнили в министерстве.

Кроме того, за минувшие сутки российским дальнобойным оружием было поражено 142 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, добавили в Минобороны.

Ранее 24 марта Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае. Из сообщения военного ведомства следует, что украинский беспилотник не достиг цели и был сбит — его обломки упали на территории железнодорожной станции Кавказская.