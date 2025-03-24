Бездомный мужчина захотел погреться и угнал машину у россиянки

В Иркутске бездомный угнал машину женщины, чтобы погреться, и уснул на скамейке

В Иркутске 46-летний бездомный мужчина захотел погреться и угнал машину местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, женщина припарковала свою Toyota Passo около дома на улице Юрия Тена и отлучилась на несколько минут. Проходивший мимо бездомный заприметил заведенное авто, сел на водительское сиденье и уехал. По пути он попал в ДТП, а затем уснул прямо на скамейке. Там его и задержали полицейские.

Сообщается, что ранее мужчина уже был судим. Суд уже отправил его в СИЗО.

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