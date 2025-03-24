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20:35, 24 марта 2025Силовые структуры

Бездомный мужчина захотел погреться и угнал машину у россиянки

В Иркутске бездомный угнал машину женщины, чтобы погреться, и уснул на скамейке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Информ Полис | Новости Бурятии»

В Иркутске 46-летний бездомный мужчина захотел погреться и угнал машину местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, женщина припарковала свою Toyota Passo около дома на улице Юрия Тена и отлучилась на несколько минут. Проходивший мимо бездомный заприметил заведенное авто, сел на водительское сиденье и уехал. По пути он попал в ДТП, а затем уснул прямо на скамейке. Там его и задержали полицейские.

Сообщается, что ранее мужчина уже был судим. Суд уже отправил его в СИЗО.

Ранее на Алтае задержали пьяного мужчину, который притворился раненым и угнал автомобиль спасшего его сотрудника частного охранного предприятия.

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