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09:03, 24 марта 2025Путешествия

Блогер описал жительниц Грузии фразой «не хотят выходить замуж за русских мужчин»

Алина Черненко

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Российский путешественник побеседовал со знакомым айтишником, который переехал в Грузию и пожаловался, что не может завязать отношения с местными девушками. Его историей он поделился в личном блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

Знакомый россиянина решил выяснить у старшего поколения, почему девушки в этой стране отказываются с ним встречаться. По словам его собеседников, некоторые грузинки не хотят выходить замуж за русских мужчин из-за стереотипа, что они будут тратить много денег на алкоголь и развлечения, в то время как кавказец «все понесет в семью».

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«По мнению грузинок, русские мужчины не умеют красиво ухаживать, произвести впечатление, пустить пыль в глаза, как это делают грузины», — такой фразой описал жительниц Грузии россиянин.

Кроме того, грузины признались, что в их стране семьи достаточно патриархальные, и девушек учат с детства слушаться мужчин и подчиняться им. Иногда им могут даже запретить поступать в высшие учебные заведения, а попытка выйти замуж за русского будет чересчур смелой.

Блогер также отметил, что в Грузию приезжает множество туристов со всего мира, особенно азиатов. «И если уж грузинские отцы дозволяют дочерям выйти замуж за иностранца, то это скорее будет представитель более удаленной от России страны», — пояснил он.

Ранее российская туристка побывала в Грузии и описала поездку фразой «местным очень не нравится русский язык». По ее словам, если на нем заговорить, грузины «начинают хамить и косо смотреть».

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