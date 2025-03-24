Ченнинг Татум показал фигуру в весе 107 килограммов

Американский актер и манекенщик Ченнинг Татум показал, как менял свой вес ради ролей. Пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 17,4 миллиона подписчиков.

44-летний артист показал три селфи, на которых позировал с голым торсом. На первом он продемонстрировал атлетическую фигуру, на втором — запечатлел выпирающий живот, а на третьем — предстал со впалым животом и щеками.

«Первое фото сделано сегодня, вес 93 килограмма. На втором я вешу 107 килограммов — для фильма "Жозефина". На третьем вес 78 килограммов — для фильма "Кровельщик". Я так благодарен своей генетике. А также шеф-повару / диетологу / ведьме. Благодарен своему тренеру. Я бы не смог так сильно сбросить вес без вас, ребята», — указал в подписи Татум.

Также актер отметил, что больше не будет играть роли полных людей. «Это слишком тяжело для тела», — пояснил он.

В ноябре 2024 года Ченнинг Татум показал откровенное видео на фоне расставания с актрисой Зои Кравиц.