Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло

ТАСС: Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 22

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Крыму выросло до 22. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные оперативные службы.

«[По имеющимся к настоящему моменту данным] 28 пострадавших, из них 8 — дети», — сказал собеседник агентства, отметив, что шесть человек спасти не удалось.

О столкновении рейсового автобуса с зерновозом на трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму стало известно утром 24 марта. Изначально сообщалось о 15 пострадавших.

Затем появилось видео с места ДТП. На кадрах видно искореженный и засыпанный зерном автобус, в котором еще осталась как минимум одна жертва аварии. Далее запечатлены лежащие на обочине люди без признаков жизни с прикрытыми лицами.