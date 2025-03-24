Дачников предупредили об опасности скворечников

Минэкологии Подмосковья: Скворечники на дачном участке могут навредить огороду

Скворечники на дачном участке могут навредить огороду. Об опасности домиков для птиц для будущего урожая предупредили россиян в пресс-службе Минэкологии Подмосковья, передает «Радио 1».

Специалисты посоветовали не устанавливать скворечники близко к грядкам — птицы могут их повредить и съесть урожай. «Скворцы — любители ягод, они с удовольствием лакомятся малиной, шелковицей, виноградом, смородиной, земляникой, клубникой, вишней, яблоками и грушами», — рассказали в ведомстве.

Поэтому дачникам лучше размещать домики для птиц во дворах и лесопарковых зонах. А если скворечник уже есть на участке и находится недалеко от огорода, лучше защитить грядки специальными отпугивателями — подойдут блестящие и гремящие предметы, подвешенные на веревке.

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