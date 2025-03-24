Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 24 марта 2025Экономика

Дачников предупредили об опасности скворечников

Минэкологии Подмосковья: Скворечники на дачном участке могут навредить огороду
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Anastasia Sorgina / URA.RU / Globallookpress.com

Скворечники на дачном участке могут навредить огороду. Об опасности домиков для птиц для будущего урожая предупредили россиян в пресс-службе Минэкологии Подмосковья, передает «Радио 1».

Специалисты посоветовали не устанавливать скворечники близко к грядкам — птицы могут их повредить и съесть урожай. «Скворцы — любители ягод, они с удовольствием лакомятся малиной, шелковицей, виноградом, смородиной, земляникой, клубникой, вишней, яблоками и грушами», — рассказали в ведомстве.

Поэтому дачникам лучше размещать домики для птиц во дворах и лесопарковых зонах. А если скворечник уже есть на участке и находится недалеко от огорода, лучше защитить грядки специальными отпугивателями — подойдут блестящие и гремящие предметы, подвешенные на веревке.

Ранее эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка назвали две главные угрозы для урожая в 2025 году. Ими стали жаркая и сухая погода, а также возвратные морозы.

    Обсудить
    Последние новости

    Актеру Ефремову удовлетворили прошение об УДО

    Россиянин снял на видео последствия падения обломков БПЛА на железнодорожную станцию

    Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 захотели провести на реке с крокодилами

    Ветерана СВО нашли с проломленной головой под мостом в российском регионе

    Глыба льда рухнула на семилетнего ребенка в российском городе

    В России высказались о помощи ветеранам украинского конфликта с судимостью

    Лукашенко поздравил Буйнова с юбилеем

    Зеленский одобрил резкое подорожание сигарет на Украине

    Пьяный россиянин ворвался с ножом в детский сад

    США задумались о введении импортных пошлин против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше