Девушка приготовила чай в микроволновке и попала в больницу

Блогерша по имени Кристен Бимер рассказала, как ее дочь Полли попала в больницу после того, как решила приготовить чай в микроволновке. Об этом сообщает издание Daily Dot.

По словам Бимер, ее дочь готовит чай одним и тем же способом каждый день, согревая воду в микроволновке. Однако недавно, когда она достала кружку и опустила в нее чайный пакетик, произошел взрыв и горячая вода брызнула ей в лицо.

«Микроволновая печь работает так: когда она нагревает молекулы воды, она очень быстро их приводит в движение. И иногда эта вода перегревается, то есть становится горячее кипящей, но она не кипит. Она даже не выглядит так, как будто что-то делает. Она просто неподвижна. Когда вы берете эту воду и нарушаете ее поверхность, например, когда она бросает туда свой чайный пакетик, это мгновенно вызывает это быстрое кипение, которое иногда приводит к взрыву», — объяснила произошедшее женщина.

Бимер быстро оказала первую помощь дочери. Затем Полли доставили в больницу, где ей диагностировали ожоги первой степени.

В комментариях к публикации пользователи поблагодарили Бимер за поучительную историю и поделились своими рекомендациями, как в дальнейшем можно избежать подобных ситуаций. «Можешь добавить неметаллический предмет в кружку во время нагревания, чтобы предотвратить взрыв», — посоветовал один из участников обсуждения.

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