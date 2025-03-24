«Ъ»: экс-владельца патронного завода в Климовске приговорили к 15 годам колонии

Экс-владельца патронного завода в Подмосковье приговорили заочно к 15 годам колонии, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Находящийся в международном розыске бывший владелец ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин обвиняется в хищении 179,1 миллиона рублей у предприятия и 250 акций, а также в легализации средств.

Заочный процесс над фигурантом длился три с половиной года в Московском областном суде в закрытом режиме. Ему также вменили фальсификацию доказательств по гражданскому делу и преднамеренное банкротство. От наказания за фальсификацию и приобретение в результате этого ценных бумаг градообразующего предприятия подсудимого освободили по истечению срока давности.

Ранее Портилья-Сумин был судим за расправу над своим отчимом и домработницей. Он получил срок в декабре 1986 года и отбывал 14 лет в колонии усиленного режима в Грузии.

Осужденный был рожден в Москве. Его мать была замужем за советником по политическим и экономическим вопросам посольства Мексики в СССР Мануэлем Портилья-Кеведо. На момент совершения преступления фигурант уже имел гражданство Мексики.

В мае прошлого года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии акций Климовского специализированного патронного завода у частных владельцев и передаче его в собственность государства.