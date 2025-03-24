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15:36, 24 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

ФАС проведет проверку после массовых проблем с интернетом в домах ПИК

ФАС проведет проверку после проблем с интернетом в домах застройщика ПИК
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проведет проверку информации об ограниченном доступе провайдеров к работе в домах застройщика ПИК, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

«В связи с распространяемой в СМИ информацией об ограничении доступа к услугам иных провайдеров для граждан, проживающих в ЖК застройщика ПИК, ФАС России проведет проверку. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», — сообщили в пресс-службе ФАС.

23 марта сообщалось, что жильцы ЖК от застройщика ГК ПИК третьи сутки жалуются на перебои в работе домашнего интернета. В частности, некоторые не могли попасть домой из-за сбоев «умного домофона», у которого не подключалось приложение и не срабатывал код.

Люди жаловались, что ПИК ограничивает доступ жильцов к услугам любых интернет-провайдеров кроме Lovit. Жильцы многоэтажек уже обратились в ФАС с просьбой провести проверку.

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