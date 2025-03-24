Пушков заявил о планах власти сделать из Германии военизированный Четвертый Рейх

Сенатор Алексей Пушков заявил, что немцы не хотят воевать с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, у властей Германии есть планы сделать из страны военизированный «Четвертый Рейх». Таким образом сенатор прокомментировал обложку немецкого журнала Stern, которая вопрошает молодых немцев, готовы ли они воевать за страну.

Сенатор подчеркнул, что таким образом власти милитаризуют сознание в Германии.

«В подавляющем большинстве своем немцы не хотят воевать с Россией. Но нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел: они встали на путь превращения Германии в военизированный "Четвертый Рейх"», — подчеркнул он.

15 марта глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что жителей Европы, в частности Германии, готовят к войне с Россией теми же методами, что и перед началом Первой мировой войны. По его словам, в магазинах уже продаются комплекты для чрезвычайных ситуаций, противогазы и полные костюмы химзащиты