МИД Италии: Из-за непоследовательной политики Запада испортились отношения с РФ

Администрация экс-президента США Джо Байдена виновата в испорченных отношениях Запада с Россией. С таким мнением выступил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли, его цитирует РИА Новости.

«Когда у власти были Байден и демократы, война была. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому», — сказал он, отметив, что украинский конфликт не начался в первый срок переизбранного американского лидера Дональда Трампа.

Чириэлли заметил, что Россия всегда пыталась вести конструктивный диалог с Западом после развала Югославии и даже поддержала действия НАТО против «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Однако, продолжил замминистра, непоследовательная западная политика заставила президента России Владимира Путина поменять свое мнение.

«Признаки, которые я видел, говорили о том, что Россия хотела создать очень прочные отношения с Европой», — резюмировал дипломат.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия выдержала идеологический блицкриг со стороны Запада.