Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:01, 24 марта 2025Мир

Италия обвинила Запад в испорченных отношениях с Россией

МИД Италии: Из-за непоследовательной политики Запада испортились отношения с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эдмондо Чириэлли

Эдмондо Чириэлли. Фото: Gonzalo Fuentes / Globallookpress.com

Администрация экс-президента США Джо Байдена виновата в испорченных отношениях Запада с Россией. С таким мнением выступил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли, его цитирует РИА Новости.

«Когда у власти были Байден и демократы, война была. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому», — сказал он, отметив, что украинский конфликт не начался в первый срок переизбранного американского лидера Дональда Трампа.

Материалы по теме:
Путин и Байден обсудили вторжение на Украину. Президент США пригрозил России санкциями, но согласился на диалог
Путин и Байден обсудили вторжение на Украину.Президент США пригрозил России санкциями, но согласился на диалог
7 декабря 2021
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
14 декабря 2021

Чириэлли заметил, что Россия всегда пыталась вести конструктивный диалог с Западом после развала Югославии и даже поддержала действия НАТО против «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Однако, продолжил замминистра, непоследовательная западная политика заставила президента России Владимира Путина поменять свое мнение.

«Признаки, которые я видел, говорили о том, что Россия хотела создать очень прочные отношения с Европой», — резюмировал дипломат.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия выдержала идеологический блицкриг со стороны Запада.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе украинского спецназа в белгородское село

    Ирина Шейк в трусах снялась для журнала

    Эрдоган оценил подход России к прекращению огня на Украине

    На Западе обвинили Зеленского в уничтожении украинцев

    Внесенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга смогут получать соцвыплаты

    Выявлена новая опасность кофе из офисных кофемашин

    Ребенка-инвалида попросили снять аппарат ИВЛ на время полета на самолете

    Женщина упала с шестиметрового обрыва из-за наушников и не пострадала

    Италия обвинила Запад в испорченных отношениях с Россией

    Лидера «ДДТ» потребовали признать иноагентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше