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17:15, 24 марта 2025Мир

Захарова рассказала о провале блицкрига Запада в отношении России

Захарова: Идеологический блицкриг Запада в отношении России провалился
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россия выдержала идеологический блицкриг со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы этот удар выдержали. Они планировали блицкриг во всех смыслах этого слова. Я сейчас не буду говорить о театре военных действий, это не моя компетенция. Но что касается идеологического блицкрига — он планировался стопроцентно», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия смогла «пережить» все экономические сложности со стороны западных стран.

13 февраля Захарова заявила, что страны Запада стравили два славянских народа России и Украины, что и привело к началу военного конфликта.

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