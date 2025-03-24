Захарова рассказала о провале блицкрига Запада в отношении России

Россия выдержала идеологический блицкриг со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«Мы этот удар выдержали. Они планировали блицкриг во всех смыслах этого слова. Я сейчас не буду говорить о театре военных действий, это не моя компетенция. Но что касается идеологического блицкрига — он планировался стопроцентно», — отметила Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия смогла «пережить» все экономические сложности со стороны западных стран.
13 февраля Захарова заявила, что страны Запада стравили два славянских народа России и Украины, что и привело к началу военного конфликта.