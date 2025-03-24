Известный телеведущий рассказал о побеге из дома в 16 лет из-за родителей-свингеров

Известный британский телеведущий-садовод Адам Фрост в интервью для подкаста Loose Ends («Свободные концы») рассказал, что сбежал из дома в 16 лет из-за того, что его родители стали свингерами. Запись подкаста опубликована на сайте «Би-би-си».

По словам Фроста, все началось, когда его семья переехала из Лондона в небольшую деревню, где проживали свингеры. «Кому-то может не понравиться то, что я скажу, но мои мама и папа решили поменяться партнерами с другой парой. (...) И вот они все менялись партнерами и решил "Не, это точно не для меня". (...) Я ушел из дома», — рассказал Фрост.

Телеведущий отметил, что после отъезда из дома ему удалось найти жилье и работу.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что мог бы выпускать аксессуары для женского интимного здоровья под своим именем. Врач отметил, что хотел бы добиться того, чтобы эти аксессуары продавались в аптеках, а не только в интернете.