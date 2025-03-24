Космонавта Крикалева вернули в руководство «Роскосмоса»

Космонавт Крикалев стал заместителем гендиректора «Роскосмоса»

Космонавт Сергей Крикалев стал заместителем гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам «Роскосмоса». Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Герой России был назначен на эту должность после согласования наблюдательным советом «Роскосмоса».

1 августа 2024 года в госкорпорации начала действовать новая организационная структура. До этого Крикалев значился исполнительным директором по развитию пилотируемой космонавтики. Однако должность была упразднена.

В январе того же года президент России Владимир Путин назначил Сергея Крикалева спецпредставителем главы государства по вопросам сотрудничества в области космоса.