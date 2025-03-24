Лавров предложил создать единую для всей Евразии организацию

Лавров: Евразийскому региону нужна единая система для решения сложных задач

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости создания единой структуры евразийского региона для решения сложных задач. Об этом сообщает Russia Today.

«С белорусскими [коллегами] и другими нашими единомышленниками мы продолжаем работать над продвижением модели новой евразийской архитектуры», — заявил Лавров на встрече попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Министр отметил, что, в отличие от Африканского региона и Латинской Америки, на евразийском пространстве нет общеконтинентальной организации. В связи с этим Лавров подчеркнул значимость создания такой структуры на территории Евразии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу по выстраиванию нового миропорядка.