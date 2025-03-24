Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:54, 24 марта 2025Бывший СССР

Лавров предложил создать единую для всей Евразии организацию

Лавров: Евразийскому региону нужна единая система для решения сложных задач
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости создания единой структуры евразийского региона для решения сложных задач. Об этом сообщает Russia Today.

«С белорусскими [коллегами] и другими нашими единомышленниками мы продолжаем работать над продвижением модели новой евразийской архитектуры», — заявил Лавров на встрече попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Министр отметил, что, в отличие от Африканского региона и Латинской Америки, на евразийском пространстве нет общеконтинентальной организации. В связи с этим Лавров подчеркнул значимость создания такой структуры на территории Евразии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу по выстраиванию нового миропорядка.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе украинского спецназа в белгородское село

    Полчища медуз в Египте ужалили российских туристов

    Ченнинг Татум показал фигуру в весе 107 килограммов

    Власти российского поселка заставили отремонтировать кухню в квартире

    Телеведущий с вызывающей сильные боли загадочной болезнью рассказал о борьбе с ней

    Российский суд арестовал на 14 суток священника за фото с флагом Украины в 2014 году

    Пассажир самолета захотел открыть верхнюю багажную полку и вырвал всю панель

    Банки Казахстана испугались сотрудничества их клиентов с Россией

    Россиян предупредили о трех неожиданных побочных эффектах кофе

    Москва и Минск обвинили Германию в ревизионизме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше