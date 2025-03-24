В Литве захотели лишать партии финансирования за критику власти

Литовские консерваторы предложили лишать партии финансирования за критику власти

Литовские консерваторы предложили лишать политические партии финансирования из госбюджета за критику власти. Об этом сообщает Baltnews.

По данным канала, депутаты стремятся ужесточить ответственность Сейма за «антигосударственную риторику», не предоставляя таким партиям государственных субсидий.

На сегодняшний день консерваторы представлены в парламенте партией «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы». Они получили в парламенте 28 мандатов из 141 возможного, что ставит партию в положение оппозиции.

Ранее политолог Александр Носович раскрыл цель политики Литвы, проводимой в отношении России и Белоруссии. Антироссийская риторика Литвы объясняется, по словам Носовича, желанием отвлечь внимание населения от социально-экономических проблем в стране.