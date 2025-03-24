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20:34, 24 марта 2025Из жизни

Маленького мальчика спасли от 15-летней похитительницы

The Thaiger: В Таиланде 15-летняя школьница похитила мальчика в церкви
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Таиланде 15-летняя девочка похитила шестилетнего мальчика в провинции Патхумтхани. Об этом сообщает The Thaiger.

Родные мальчика по имени Као опубликовали в социальных сетях объявление о его пропаже в среду, 19 марта. Ребенок исчез из церкви Марка-евангелиста в пригороде Бангкока. Жители района рассказали, что видели на улице маленького мальчика с 15-летней школьницей.

Юную похитительницу удалось отследить благодаря камерам видеонаблюдения. После этого фотографии Као и школьницы опубликовали в соцсетях. На следующий день их заметили в Бангкоке. Вскоре продавец магазина при монументе Победы в районе Ратчатхеви увидел Као с девушкой и вызвал полицию.

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Выяснилось, что похитительницу зовут Ауи, и она выросла при церкви Марка-евангелиста. Бабушка Као работала там же поварихой и брала мальчика с собой каждый день. Два месяца назад девушка покинула религиозную общину. За два дня до похищения она вернулась и 19 марта вызвалась сходить в магазин вместе с Као, после чего увезла его в неизвестном направлении.

Ауи находится под арестом. Мотивы ее поступка пока не выяснены.

Ранее в Таиланде мать устроила погоню за похитителями сына, которые хотели сделать из него мошенника. Когда юношу увезли неизвестные, женщина вскочила на мотоцикл и последовала за ними.

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