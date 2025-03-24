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15:48, 24 марта 2025Экономика

Минфин оценил риски резкого роста цен на топливо в России

Замглавы Минфина Сазанов не увидел риска роста цен на топливо выше инфляции
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Министерстве финансов (Минфине) не видят риска резкого роста цен на топливо в России из-за повышения акцизов. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов, его слова приводит ТАСС.

С 1 января 2025 года ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла увеличились на четыре процента. С начала года акциз на бензин класса 5 вырос на 707 рублей — с 15,048 до 15,755 тысячи за тонну. Ставка на дизельное топливо, в свою очередь, увеличилась на 490 рублей — с 10,425 до 10,915 тысячи.

Сазанов считает, что эта мера не приведет к стремительному росту цен на автозаправочных станциях (АЗС). Темпы увеличения розничной стоимости топлива в стране будут находиться в пределах годовой инфляции. «Каких-то сильных колебаний сверх инфляции мы не ожидаем», — резюмировал он.

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В середине марта 2025 года Россия столкнулась с затяжным ростом биржевых цен на различные виды топлива. Цены на основные марки бензина и сорта дизельного топлива росли пять торговых дней подряд. К 19 марта стоимость тонны Аи-92 достигла отметки в 51 079 рублей, премиальной Аи-95 — 57 967 рублей. Летнее дизельное топливо к тому времени подорожало до 59 669 рублей, а зимнее — до 59 350 рублей.

В ходе торгов в понедельник, 24 марта, стоимость основных марок бензина незначительно снизилась. Цена тонны Аи-92 по территориальному индексу Европейской части РФ ближе к 15:35 по московскому времени сократилась на 0,84 процента к уровню закрытия предыдущей сессии, до 50 686 рублей, а Аи-95 подешевела на 1,62 процента, до 57 180 рублей. Стоимость же летнего дизельного топлива продолжила расти и достигла отметки в 61 502 рубля.

На ситуацию с ценами на топливо в России продолжают оказывать влияние последствия атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В середине марта атаке подвергся НПЗ, расположенный в городе Туапсе Краснодарского края, а в ночь на 19 число Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по нефтебазе в городе Кропоткин в том же регионе.

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