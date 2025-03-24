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12:06, 24 марта 2025Из жизни

Московская студентка обвинила охранника общежития в подглядывании за девушками в душе

Студентка МПГУ написала заявление на охранника общежития за подглядывание в душе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Московская студентка обратилась в полицию после того, как охранник общежития зашел в женский душ. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Студентка МПГУ написала заявление в полицию на охранника общежития, обвинив его в проникновении в душ в тот момент, когда там мылись студентки. По ее словам, инцидент произошел в выходные, когда в душевых было около пяти девушек. «Охранник у нас работает примерно неделю, он вышел на замену кому-то, сам из Марий Эл. Я пошла в душ перед закрытием под полночь, в 00:00 его закрывают. Он зашел в мою душевую, в мой отсек, и был там минуты две-три. Я не сразу все осознала, потом мне стало жутко неприятно, у меня началась истерика. Через полчаса я поднялась к девочкам, которые были в соседних душевых, нас было пять человек там, если кто-то еще не молчит об этом», — сказала студентка.

Когда девушка поговорила с соседками, оказалось, что охранник зашел в каждую из трех душевых и стоял там по несколько минут. На просьбы выйти он не реагировал. Студентки пришли к выводу, что мужчина просто подглядывал. Ночью они обратились к коменданту, она пообещала передать их имена заведующей для разбирательства. До сих пор с пострадавшими никто не связался, а сотрудники общежития, по словам заявительницы, не отнеслись к их тревоге серьезно. «Мы стояли с ночным комендантом и другим охранником, охранник говорит мне, что в России все так живут, очень много несправедливости, нужно забить. Они спрашивали, зачем писать заявление, не хотели, чтобы это пошло куда-то дальше», — рассказала она журналистам.

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Девушка решила не ночевать в общежитии и уехала в гостиницу. Утром она спросила, работает ли еще тот охранник, который накануне заходил в душ. Ей ответили, что он не увольнялся. «Сейчас мы не знаем, где он, но переживаем, что его вернут. Я не чувствую себя в безопасности. Этот человек знает, в какой я комнате, как меня зовут», — отметила девушка. При этом на цокольном этаже, где находятся душевые, нет камер видеонаблюдения, что осложняет ситуацию.

Ранее сообщалось, что в США женщина подала в суд на бывшего хозяина квартиры, который подглядывал за ней при помощи скрытой камеры. В иске она требует взыскать с мужчины по 150 тысяч долларов за каждое обнаруженное нарушение.

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