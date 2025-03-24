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14:19, 24 марта 2025Наука и техника

На Украине применили тактику Первой мировой войны против БПЛА

На Украине применили Як-52 со стрелком для перехвата беспилотников
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kathrine Andi / Shutterstock / Fotodom

Украина продолжает применять гражданские самолеты для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий кадр сделал российский разведывательный дрон, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В объектив БПЛА попал спортивно-тренировочный самолет Як-52, который пытался перехватить российский беспилотник над Одесской областью. Киев применил тактику Первой мировой войны с использованием стрелкового оружия экипажа для перехвата воздушных целей. Огонь по аппарату из автомата вел боец, который разместился в кабине инструктора.

Спортивно-тренировочный Як-52 совершил первый полет в 1979 году. Самолет оснащен девятицилиндровым двигателем М-14П мощностью 360 лошадиных сил. Як-52 развивает скорость до 270 километров в час.

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