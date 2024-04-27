На Украине применили спортивный самолет против российского «Орлана»

На Украине применили самолет Як-52 с автоматчиком для перехвата российского БПЛА

Украинские военные применили советский спортивный самолет Як-52 для перехвата российского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» над Одесской областью. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи виден Як-52, из которого ведут стрельбу по российскому дрону. В сети предположили, что стрельбу вел автоматчик, который находился в кабине за пилотом. Использование таких самолетов в качестве перехватчиков может говорить о стремлении максимально сэкономить средства противовоздушной обороны.

Спортивно-тренировочный Як-52 совершил первый полет в 1979 году. Самолет, который создали на основе пилотажного Як-50, оснащен девятицилиндровым двигателем М-14П мощностью 360 лошадиных сил. На базе учебно-тренировочного самолета был создан ударный Як-52Б, вооруженный неуправляемыми ракетами.

Ранее появились фотографии легкомоторного самолета «Аэропракт» А-22, который Вооруженные силы Украины переделали в дрон-камикадзе. Самолет вооружили бомбой ОФАБ-100.