Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:11, 27 апреля 2024Наука и техника

На Украине применили спортивный самолет против российского «Орлана»

На Украине применили самолет Як-52 с автоматчиком для перехвата российского БПЛА

Украинские военные применили советский спортивный самолет Як-52 для перехвата российского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» над Одесской областью. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи виден Як-52, из которого ведут стрельбу по российскому дрону. В сети предположили, что стрельбу вел автоматчик, который находился в кабине за пилотом. Использование таких самолетов в качестве перехватчиков может говорить о стремлении максимально сэкономить средства противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

Спортивно-тренировочный Як-52 совершил первый полет в 1979 году. Самолет, который создали на основе пилотажного Як-50, оснащен девятицилиндровым двигателем М-14П мощностью 360 лошадиных сил. На базе учебно-тренировочного самолета был создан ударный Як-52Б, вооруженный неуправляемыми ракетами.

Ранее появились фотографии легкомоторного самолета «Аэропракт» А-22, который Вооруженные силы Украины переделали в дрон-камикадзе. Самолет вооружили бомбой ОФАБ-100.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме решили ограничить в правах мигрантов-нелегалов. Нарушителям запретят приобретать недвижимость и заключать брак

      Названы основания увольнения отказавшихся от переезда работников

      Известная ведущая назвала преимущество советского ТВ перед современным

      В Осетии неадекватный мужчина заколол пытавшегося защитить женщин россиянина

      Зеленский уволил сбившего четырех человек чиновника

      Россиянин произвел 200 килограммов наркотиков и сел на 16,5 года

      Дима Билан неожиданно сменил имидж и удивил фанатов

      В российский регион прилетела редкая птица

      Юноша выстрелил в друга за съеденный бургер его девушки

      Стало известно о втором пострадавшем в результате стрельбы в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше