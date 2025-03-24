Названа стоимость квартир в горящем элитном ЖК в Москве

Стоимость жилья в ЖК Roza Rossa достигает 1,5 миллиона рублей за квадратный метр

Стоимость на недвижимость в горящем авторском жилом комплексе (ЖК) Roza Rossa в московском районе Хамовники варьируется от одного до 1,5 миллиона рублей за квадратный метр. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В данный момент все апартаменты в ЖК на Зубовской, 7, сданы и проданы, заявил представитель ЖК. В настоящее время комплекс не заселен. Согласно данным агрегаторов, 5-комнатная квартира площадью 254 квадрата стоит примерно 495 миллионов рублей. Пентхаус стоит почти 3,7 миллиарда рублей.

По предварительным данным, пожар в произошел во время ремонтных работ на крыше. Загорелась временная конструкция из деревянных балок. О пострадавших не сообщалось. Из-за возгорания частично перекрыли движение по улице Тимура Фрунзе. Движение по Зубовской улице затруднено.

Очевидцы сняли видео пожара. В кадры попали гигантские языки пламени и огромный столб черного дыма