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11:47, 24 марта 2025Наука и техника

Немецкая компания приготовилась провести первый пуск ракеты Spectrum

NSF: Первый пуск ракеты Spectrum может состояться 24 марта
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Isar Aerospace / YouTube

Немецкая компания Isar Aerospace приготовилась провести первый запуск своей ракеты Spectrum с космодрома Аннейа в Норвегии уже 24 марта. Об этом сообщает издание NSF.

Попытка запуска Spectrum состоится не ранее 24 марта в 14:30 московского времени. Окно для старта будет открыто в течение трех часов.

Издание пишет, что миссия Going Full Spectrum станет первой попыткой орбитального запуска с территории Европы, не считая стартов, проводимых с Британских островов и территории России.

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Ранее издание European Spaceflight сообщило, что первый пуск германской ракеты Spectrum с космодрома Аннейа в Норвегии состоится в период с 20 по 30 марта.

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum германского производителя высотой 28 метров рассчитана на доставку полезной нагрузки массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания Isar Aerospace основана в 2018 году.

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