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16:02, 24 марта 2025Из жизни

Одержимая фитнес-тренером женщина потратила 430 тысяч рублей на его преследование

В Великобритании женщина стала преследовать бывшего тренера и отыскала его адрес
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великобритании женщина, одержимая бывшим фитнес-тренером, попала под суд за сталкинг. Об этом сообщает «Би-би-си».

50-летняя Джули Рукс познакомилась с мужчиной на онлайн-занятиях, на которые записалась во время эпидемии COVID-19. Ей настолько понравился тренер, что она стала посещать 20 фитнес-сессий в неделю. Когда пандемия закончилась, Рукс узнала, что тренер работает в нескольких спортивных залах, и стала появляться в каждом из них. Она могла проехать 64 километра, чтобы увидеть мужчину.

Из-за проблем Рукс с сердцем тренер запретил ей заниматься так много. Однако это не остановило женщину. Она преследовала его на машине, а также смогла отыскать адрес его дома и приехать к нему. За 10 месяцев Рукс потратила на преследование фитнес-тренера четыре тысячи фунтов стерлингов (435 тысяч рублей).

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Во время судебного разбирательства мужчина заявлял, что поведение Рукс вызывало у него стресс, что негативно повлияло на его здоровье. Тем не менее женщине удалось избежать тюрьмы. Ее приговорили к общественным работам и заставили выплатить тренеру денежную компенсацию. Кроме того, Рукс запретили приближаться к мужчине в течение пять лет.

Ранее сообщалось, что почтальон из Австралии оставил пожилой женщине откровенное аудиопослание и напугал ее. Он впервые увидел ее выходящей из магазина, шесть месяцев пытался встретиться, а потом вызвался обслуживать ее адрес.

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