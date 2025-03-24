Один продукт питания резко подешевел из-за действий Индии

FT: Рис подешевел из-за того, что Индия отменила ограничения на его экспорт

Цены на рис резко пошли вниз, после того как Индия сняла последние ограничения на экспорт этого продукта. Об этом сообщило издание Financial Times.

Таким образом, если в январе 2025 года тонна эталонного белого тайского риса стоила 669 долларов, то на прошлой неделе она снизилась до 405 долларов.

Издание напомнило, что Индия ужесточила ограничения на экспорт риса в 2022 году на фоне опасений дефицита. Цены резко выросли после начала украинского конфликта. Действия Нью-Дели спровоцировали панические закупки в Азии и Северной Америке и подняли базовую цену на азиатский рис до самого высокого с 2008 года уровня. В сентябре прошлого года Индия начала ослаблять экспортные ограничения.

В конце декабря прошлого года стало известно, что в России собрали рекордный урожай риса — 1,2 миллиона тонн. Это на 17 процентов превысило показатели 2023 года. К 2030-му производители надеются довести объемы до двух миллионов тонн.