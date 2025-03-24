Один продукт питания резко подешевел из-за действий Индии

Цены на рис резко пошли вниз, после того как Индия сняла последние ограничения на экспорт этого продукта. Об этом сообщило издание Financial Times.
Таким образом, если в январе 2025 года тонна эталонного белого тайского риса стоила 669 долларов, то на прошлой неделе она снизилась до 405 долларов.
Издание напомнило, что Индия ужесточила ограничения на экспорт риса в 2022 году на фоне опасений дефицита. Цены резко выросли после начала украинского конфликта. Действия Нью-Дели спровоцировали панические закупки в Азии и Северной Америке и подняли базовую цену на азиатский рис до самого высокого с 2008 года уровня. В сентябре прошлого года Индия начала ослаблять экспортные ограничения.
В конце декабря прошлого года стало известно, что в России собрали рекордный урожай риса — 1,2 миллиона тонн. Это на 17 процентов превысило показатели 2023 года. К 2030-му производители надеются довести объемы до двух миллионов тонн.