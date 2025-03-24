Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:23, 24 марта 2025Путешествия

Пассажира с запором выставили со спущенными штанами за долгое сидение в туалете самолета

The Independent: Пилот United Airlines выставил пассажира с запором из туалета
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kittikun Yoksap / Shutterstock / Fotodom

Пилот американской авиакомпании United Airlines выставил пассажира за долгое сидение в туалете самолета и обругал его за вероисповедание. Об этом сообщило издание The Independent.

20-летний Исроэль Либб, ортодоксальный иудей, возвращался домой в Нью-Йорк из Мексики с пересадкой в Хьюстоне, штат Техас. Примерно через полчаса полета мужчина пошел в уборную. Через 20 минут стюардесса попросила спутника Либба убедиться, что с пассажиром все в порядке. Тот объяснил через дверь, что у него запор и он скоро выйдет.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023

Еще через 10 минут в кабинку стал ломиться пилот лайнера. Он кричал и требовал, чтобы Либб покинул туалет. Потом он сломал замок, силой открыл дверь и вытащил Либба со спущенными до щиколоток штанами. В результате гениталии пассажира увидел его сосед, бортпроводники и несколько попутчиков.

Пока Либб возвращался на место, пилот толкал его, угрожал арестовать и делал язвительные комментарии о религиозных убеждениях пассажира. Более того, по прибытии в Хьюстон на борт поднялись полицейские. Они надели на Либба и его спутника наручники и доставили их в следственный изолятор в терминале аэропорта.

Хотя обоих освободили без предъявления обвинений, пассажиры подали иск в суд. Они потребовали компенсации морального и физического ущерба.

Ранее в США пассажир American Airlines решил засудить пьяного мужчину, который упал на него по пути в туалет. Пострадавший получил тяжелые травмы, в том числе разрыв сухожилия.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали условие для возобновления переговоров с США

    Россиянина осудили на 16 лет за похищение и расправу над бывшей женой

    Марат Башаров получил более 800 штрафов за превышение скорости

    На Западе рассказали о новой тактике российских «Гераней»

    Адвокат назвал новую дату выхода актера Ефремова из колонии

    Венгрия назвала условия для поддержки вступления Украины в ЕС

    Возвращение шуб в моду объяснили

    В ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры на севере страны

    Названо решение проблемы неприема банкоматами новых пятитысячных купюр

    Перечислены самые внезапно появляющиеся виды рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше