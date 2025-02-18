Пассажир самолета решил засудить упавшего на него по пути в туалет пьяного мужчину

PYOK: Пассажир American Airlines решил засудить упавшего на него попутчика

Пассажир самолета American Airlines решил засудить пьяного мужчину, упавшего на него по пути в туалет. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Далласа в Бостон летом 2023 года, но иск в суд был подан лишь сейчас. Когда Майкл Марш уже сидел на своем месте в первом классе, на борт поднялся мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В самолете он продолжил пить и во время полета встал с места, чтобы дойти до туалета, но не удержал равновесие и упал на Марша.

В результате последний получил тяжелые травмы, в том числе разрыв сухожилия. Он обратился в суд, обвинив попутчика в халатности.

Ранее пассажирка получила ожоги первой и второй степени на рейсе авиакомпании American Airlines и засудила перевозчика. Во время турбулентности кофейник упал с тележки, стоявшей в проходе, на колени женщины.