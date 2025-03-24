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16:28, 24 марта 2025Экономика

Названа стоимость сгоревшего пентхауса в элитном ЖК в Москве

Стоимость сгоревшего пентхауса в ЖК Roza Rossa составляла 3,69 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Стоимость уничтоженного при пожаре пентхауса в элитном жилом комплексе (ЖК) Roza Rossa в Москве составляла более 3,69 миллиарда рублей. Информация об этом есть на сайте ЖК.

В сети появились фото объекта до пожара, на которых можно увидеть расположенную на крыше террасу и минималистичный интерьер жилья. Площадь пентхауса составляла 310 квадратных метров, а площадь террасы — 114,5 «квадрата». Внутри были четыре спальни с ванными комнатами, гардеробная, гостевая уборная, а также объединенная с кухней гостиная.

Ранее стало известно, что стоимость жилья в ЖК Roza Rossa достигает 1,5 миллиона рублей за квадратный метр.

По предварительным данным, пожар в ЖК произошел в ходе ремонтных работ на крыше здания. Загорелась временная конструкция из деревянных балок.

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