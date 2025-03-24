Перечислены самые внезапно появляющиеся виды рака

Терапевт Жито: Лимфома и рак почек могут появиться у людей без факторов риска

Некоторые виды рака могут развиваться у людей без явных факторов риска, рассказал терапевт Алексей Жито. Внезапно появляющиеся виды онкологических заболеваний он перечислил в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, некоторые виды рака сложно предсказать даже при регулярных обследованиях, и это делает их диагностику и лечение особенно трудными. «Так, для многих курение уже крепко ассоциируется с раком легких, желудка или пищевода. Но, например, лимфомы, рак головного мозга, рак поджелудочной железы, рак почек, рак костей имеет ту или иную предрасположенность, в том числе генетическую, но четкой их корреляции с какими-либо причинами не наблюдается», — объяснил он.

Жито добавил, что пациентам рекомендуется регулярно проверяться у врача, но даже регулярные наблюдения не всегда могут помочь вовремя обнаружить онкозаболевание и предотвратить его.

Ранее врач-онколог Валерий Егиев предупредил, что панкреатит и диабет в 20 раз повышают риск рака поджелудочной железы. Он добавил, что наследственный панкреатит повышает вероятность появления опухоли в 60 раз.