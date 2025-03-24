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16:33, 24 марта 2025Забота о себе

Перечислены самые внезапно появляющиеся виды рака

Терапевт Жито: Лимфома и рак почек могут появиться у людей без факторов риска
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sasirin pamai / Shutterstock / Fotodom

Некоторые виды рака могут развиваться у людей без явных факторов риска, рассказал терапевт Алексей Жито. Внезапно появляющиеся виды онкологических заболеваний он перечислил в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, некоторые виды рака сложно предсказать даже при регулярных обследованиях, и это делает их диагностику и лечение особенно трудными. «Так, для многих курение уже крепко ассоциируется с раком легких, желудка или пищевода. Но, например, лимфомы, рак головного мозга, рак поджелудочной железы, рак почек, рак костей имеет ту или иную предрасположенность, в том числе генетическую, но четкой их корреляции с какими-либо причинами не наблюдается», — объяснил он.

Жито добавил, что пациентам рекомендуется регулярно проверяться у врача, но даже регулярные наблюдения не всегда могут помочь вовремя обнаружить онкозаболевание и предотвратить его.

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