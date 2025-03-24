Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:57, 24 марта 2025Бывший СССР

По месту дислокации ВСУ в Черкасской области нанесли удар

Лебедев заявил об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что удар был нанесен по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкасской области. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что атака была совершена в Умани Черкасской области. По его словам, удар нанесли рядом с городом. «Скорые поехали, пока восемь насчитали», — добавил он.

Ранее Лебедев заявил об ударе в направлении аэродрома в Кировограде. По его словам, «прилетело по адресу правильно». «Кировоград прилет. Пишут, что в направлении аэродрома. Дополняют, что с детонацией», — подчеркнул подпольщик.

До этого подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве.

    Обсудить
    Последние новости

    «Никто с вверенных позиций не отступал». Российские военные отбили попытку ВСУ прорваться в приграничное село Белгородской области

    В подполье заявили об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

    Десятки машин загорелись на стоянке в российском городе

    Популярная телеведущая поделилась видео в оголяющем грудь купальнике

    Депутат Рады заявил о вызывающем опасения внешнем виде Зеленского

    По месту дислокации ВСУ в Черкасской области нанесли удар

    Подполье сообщило о прилете в направлении аэродрома в Кировограде

    Германию уличили в планах превратить страну в Четвертый Рейх

    Женщина дважды солгала партнеру о беременности и оказалась за решеткой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше