Подполье сообщило о прилете в направлении аэродрома в Кировограде

РИА Новости: В направлении аэродрома в Кировограде нанесен удар

В направлении аэродрома в Кировограде нанесен удар с последующей детонацией на месте, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, «прилетело по адресу правильно». «Кировоград прилет. Пишут, что в направлении аэродрома. Дополняют, что с детонацией», — подчеркнул он.

Ранее подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве.

Координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев также рассказал об ударе по зданию почты в Харьковской области, где находилось большое число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).