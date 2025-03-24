Аналитик Дэвис допустил, что Зеленский не переживет заключение мирной сделки

Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Украине следует как можно скорее соглашаться на договоренность о мире. Об этом он высказался на YouTube.

Дэвис подчеркнул, что если бы Россия хотела вести полноценные боевые действия, она бы «сравняла Киев с землей». Он призвал Киев заключить сделку с Москвой, а положение украинского президента описал словами «время не на его стороне».

«Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживет это», — сказал он.

Ранее в США заявили о приближении мира на Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.