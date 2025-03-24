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07:17, 24 марта 2025Мир

Положение Зеленского описали словами «время не на его стороне»

Аналитик Дэвис допустил, что Зеленский не переживет заключение мирной сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Украине следует как можно скорее соглашаться на договоренность о мире. Об этом он высказался на YouTube.

Дэвис подчеркнул, что если бы Россия хотела вести полноценные боевые действия, она бы «сравняла Киев с землей». Он призвал Киев заключить сделку с Москвой, а положение украинского президента описал словами «время не на его стороне».

«Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживет это», — сказал он.

Ранее в США заявили о приближении мира на Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

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