Популярная телеведущая поделилась видео в оголяющем грудь купальнике

Популярная английская телеведущая и модель Кристин МакГиннесс поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость запечатлена на размещенных кадрах в бикини коричневого цвета, состоящем из оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Она позировала перед камерой, стоя под душем и демонстрируя подтянутую фигуру с разных ракурсов.

Поклонники оценили ролик телезвезды в комментариях. «Совершенная красота», «Какая шикарная женщина», «Ты выглядишь потрясающе», «Великолепное тело», «Красотка», «Огонь», — высказывались они.

В декабре прошлого года сообщалось, что Кристин МакГиннесс едва не потеряла купальник на видео.