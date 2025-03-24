Поставки европейских вин в Россию резко упали

Евростат: В январе 2025-го поставки вин из Евросоюза в Россию упали вдвое

В январе 2025 года поставки вин из Евросоюза в Россию резко упали. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

В годовом выражении импорт вин из европейских стран сократился вдвое — поставки снизились с 13,3 до 6,5 тысячи тонн. Стоимость ввезенного напитка стала ниже почти на 40 процентов — 25,3 миллиона евро против 41,2 миллиона за первый месяц 2024-го.

Заметнее всего снизились поставки итальянских вин — в 2,9 раза, до 2,3 тысячи тонн. На втором месте по объемам падения расположилась Германия с показателем в 543 тонны, а на третьем — Испания с 438 тоннами.

В то же время ряд стран нарастили отгрузки. Так, ввоз французских вин увеличился более чем на 40 процентов, до 119 тонн, а латвийских — на 7,3 процента, до 191 тонны.

С начала 2025 года Грузия, являющаяся одним из главных экспортеров вина в Россию, резко снизила поставки напитки. По данным Национальной службы статистики республики, в январе-феврале из Грузии в РФ отправили порядка 5,6 тысячи тонн вина, в 2,3 раза меньше в годовом выражении. Суммарную стоимость поставок аналитики оценили в 16 миллионов долларов. За 12 месяцев показатель упал более чем вдвое, или почти на 20 миллионов в денежном выражении.