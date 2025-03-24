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08:27, 24 марта 2025Мир

Премьер Британии высказался о выборе между США и Европой

Стармер: Выбирать между Европой и США было бы ошибкой для Британии
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Globallookpress.com

Делать выбор между сотрудничеством с Европой или с США было бы ошибкой для Великобритании. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер в интервью The New York Times (NYT).

«Многие призывают нас выбирать между США и Европой», — отметил Стармер.

Премьер страны напомнил, что его знаменитые предшественники Уинстон Черчилль и Клемент Эттли не делали подобного выбора. По его словам, сейчас это «было бы большой ошибкой» для Лондона.

В публикации отмечается, что Стармер, в отличие от ряда европейских лидеров, не призывал Европу к независимому от США курсу в вопросе обеспечения безопасности. В интервью он подчеркнул, что вооруженные силы Британии и США «тесно переплетены».

Ранее британский премьер призвал страны Европы готовить план по обеспечению безопасности и сдерживания России в случае заключения мирного соглашения с Украиной.

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