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15:48, 24 марта 2025Мир

Путин провел международный телефонный разговор

Путин провел разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян

Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент России Владимир Путин провел международный телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает Кремль в своем Telegram-канале.

«С российской стороны была выражена признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что ОАЭ выражает поддержку переговорам России и США по Украине, выступая за нормализацию двусторонних отношений.

21 марта Путин провел международный телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Помимо двустороннего сотрудничества, стороны обсудили ситуацию в Сирии, указав на необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Арабской Республики.

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