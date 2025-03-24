Путин провел разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном

Президент России Владимир Путин провел международный телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает Кремль в своем Telegram-канале.

«С российской стороны была выражена признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что ОАЭ выражает поддержку переговорам России и США по Украине, выступая за нормализацию двусторонних отношений.

21 марта Путин провел международный телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Помимо двустороннего сотрудничества, стороны обсудили ситуацию в Сирии, указав на необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Арабской Республики.