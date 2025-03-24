Пьяный россиянин ворвался с ножом в детский сад

В Ростовской области задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад

Сотрудники силовых структур задержали 38-летнего жителя Каменска-Шахтинского, который ворвался в местный детский сад и угрожал присутствующим ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

По версии следствия, все произошло 21 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в помещение детского сада и повредил входную дверь одного из кабинетов. Там он высказывал угрозы и оскорбления, демонстрируя нож, а затем скрылся.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Он уже во всем сознался. Суд отправил мужчину под стражу.

Ранее около частного детского сада в московской Коммунарке произошла стрельба.