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14:31, 24 марта 2025Культура

Раскрыта первая реакция Ефремова на условно-досрочное освобождение

Актер Ефремов поблагодарил судью за вынесенное решение об УДО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Раскрыта первая реакция российского актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП, на удовлетворение его ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Соответствующее видео публикует Telegram-канал Shot.

Артист поблагодарил судью за вынесенное решение. По данным источника, после выхода из исправительного учреждения Ефремов должен будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. «Также ему запрещено менять место жительства. В силе суд оставил запрет на вождение автомобиля», — говорится в сообщении. При этом сам актер заявил, что за руль больше не сядет.

Выход артиста на свободу ожидается 7 апреля, уточняет канал.

Ранее Ефремов объяснил, что смартфон в исправительном учреждении появился у него по глупости.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, получил травмы, ставшие летальными.

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