Раскрыта первая реакция Ефремова на условно-досрочное освобождение

Актер Ефремов поблагодарил судью за вынесенное решение об УДО

Раскрыта первая реакция российского актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП, на удовлетворение его ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Соответствующее видео публикует Telegram-канал Shot.

Артист поблагодарил судью за вынесенное решение. По данным источника, после выхода из исправительного учреждения Ефремов должен будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. «Также ему запрещено менять место жительства. В силе суд оставил запрет на вождение автомобиля», — говорится в сообщении. При этом сам актер заявил, что за руль больше не сядет.

Выход артиста на свободу ожидается 7 апреля, уточняет канал.

Ранее Ефремов объяснил, что смартфон в исправительном учреждении появился у него по глупости.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, получил травмы, ставшие летальными.